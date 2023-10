Specijalni program Damira Imamovića za otvaranje Jazz Festa

Prvog dana Jazz Festa Sarajevo 2023 bit će održana dva premijerna koncerta – 8. novembra u 19:30 festival će otvoriti svjetska premijera francuskih virtuoznih muzičara Emila Parisiena i Thea Ceccaldija, a u 22 sata program specijalno osmišljen za ovogodišnji Jazz Fest – Veče a Damirom Imamovićem, koncert na kojem će Imamović nastupiti u ansamblu od sedam muzičara iz Turske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Grčke/Austrije i Bosne i Hercegovine.



Motivi romana Aleksandra Hemona

Damir Imamović je ove godine za američku izdavačku kuću Smithsonian Folkways objavio album „The World and All That It Holds“ (prema motivima romana Aleksandra Hemona). Smithsonian Folkways je izdavačka kuća Smithsonian Institution, prestižne kulturne institucije, koja se bavi, između ostalog, dokumentacijom i njegovanjem svjetskog muzičkog naslijeđa. U njihovoj bogatoj kolekciji do ove godine nalazio se tek jedan album muzike iz Bosne i Hercegovine. Riječ je o kompilaciji „Bosnia: Echoes from an Endangered World“ objavljenoj 1993. godine.

Dva benda

S Damirom će nastupiti dva njegova aktuelna benda koja čine svirač kemenčea Derya Türkan, kontrabasista Žiga Golob, violinistica Ivana Đurić, basista Ivan Mihajlović i perkusionista Nenad Kovačić, dok će premijerno na sceni sa Damirom svirati i kanunistica iz Grčke koja živi u Austriji Sofia Labropoulou.

Bit će ovo Damirov treći nastup na Jazz Festu i prvi nakon 15 godina, s najvećim ansamblom do sada.