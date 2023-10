Posljednja pjesma "Beatlesa" bit će objavljena iduće sedmice

Britanska grupa "The Beatles" najavila je da će sljedeće sedmice biti objavljena njihova posljednja pjesma "Now and Then", javlja Anadolija.



Demo snimci

Dugo očekivana nova i istovremeno posljednja pjesma Beatlesa sa sva četiri člana bit će objavljena sljedeće sedmice zahvaljujući tehnologiji vještačke inteligencije (AI).

Putem umjetne inteligencije u pjesmi je i glas njenog člana Džona Lenona (John Lennon), koji je preminuo prije 43 godine.

Kako javlja BBC, pjesmu "Now And Then", temeljenu na demo snimci člana benda Lenona iz 1970-ih, prošle su godine dovršili gitarist benda Pol Mekkartni (Paul McCartney) i bubnjar benda Ringo Star (Starr).

Umjetna inteligencija

Bend je najavio da će pjesma "Now And Then" biti objavljena 2. novembra.

Članovi benda izjavili su da je bilo "izvanredno iskustvo" dovršiti pjesmu u koju je putem umjetne inteligencije uključen glas Lenona koji je preminuo 1980. godine.