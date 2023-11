Drama privedena kraju: Croatia Records kanal vraćen na YouTube

Tada je Babogredac izjavio kako je najvjerovatnije riječ o hakerskom napadu. No, nedugo nakon toga iz Beograda su pristigle vijesti kako je kanal ugašen zbog kršenja autorskih prava.

Mirko Čajić, PR beogradske kompanije, rekao je kako su spor pokušali riješiti mirnim putem. Budući da, prema njemu, Croatia Records na to nije reagovala, Čajić je podnio 50 elektronskih prijava koje su rezultirale privremenim gašenjem.

Tom prilikom je Babogredac napomenuo kako su se i prije događale slične situacije. No, u 11 godina, koliko je on na čelu najveće hrvatske izdavačke kuće, nikada nije došlo do potpunog gašenja kanala.

Srećom za Croatiu Records i brojne umjetnike pod njihovim okriljem, ova dramatična saga koja je preplavila medije nije dugo trajala. Pet dana nakon gašenja kanal je ponovno dostupan na YouTubeu, a zanimljivo je kako su vraćene i pjesme i spotovi Tome Zdravkovića.