Dado Polumenta bio u Beogradu: Smorio sam se na Merlinovom koncertu

Pjevač Dado Polumenta otkrio je da znatno više i nastupa i zarađuje u inostranstvu, a zatim istakao da mu je beogradska publika jedna od najdražih.

- Mnogo više radim preko. Ali evo recimo prošli vikend sam bio u Beogradu, to je bilo nešto nestvarno. Znači, vratilo me ono u vrijeme kada sam radio po splavovima i klubovima u Beogradu i beogradska publika je zaista specifična i oni koga vole, vole. I to je bilo od prve do posljedne pjesme delirijum - rekao je Dado i dodao:

- Gore sam ultra zvijezda, a ovdje sam neki radni pjevač koji sam i bio godinama. Ali ovdje su mi mnogo bliži ljudi i repertoarski i sve ono nešto što mogu ovdje da pjevam, to gore ne prolazi - rekao je on, pa otkrio da je naredne večeri otišao na koncert Dine Merlina u Beogradu.