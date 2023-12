Hrvatski pjevači ne mogu da prebole Prijine arene: Ko je sve u Frankfurtu vodio debate o uspjehu pjevačice

O Aleksandri Prijović nakon pet nastupa u Areni Zagreb ne prestaje da se priča, a pjevačica je bila glavna tema i na koncertu u Frankfurtu povodom Hrvatske noći.

Među izlagačima bili su Rozga, Grašo, te Miroslav Škoro, a svi oni dotakli su se uspjeha trenutno najveće regionalne zvijezde.

Kao "čudo"

Mladen Grdović, pjevač, ali i prijatelje Lepe Brene i Bobe Živojinovića rasprodate Arene Alekandre Prijović okarakterisao je kao “čudo”.

– Pet koncerata Aleksandre Prijović u zagrebačkoj Areni?! Meni je to čudno… Riječi nisam rekao jer sam Brenom i Bobom prijatelj i to odavno. I vidim da to djeca pjevaju… To, i da kupiš karte i da ih dijeliš, opet bi se doznalo. Znači, nije to. Odakle je krenulo, niko ništa ne govori – glasno je razmišljao Mladen Grdović o Prijović fenomenu.

– Ma nema, jaki su i gotovo. Pa vidite da mi više ne pjevamo u Njemačkoj po klubovima. Sve su uzeli narodnjaci. Svugdje, osim u Australiji i Americi. Ostalo je nas par zabavnjaka koji sviramo po Njemačkoj. Uđite u koji god hoćete disko, nema tu baš više izvođača zabavne muzike – ocjenjuje stanje na dijaspora terenu Grdović.