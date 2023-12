Cifre govore sve: Merlin nadmašio Aleksandru Prijović

Koliko je od koncerata u Zagrebu novca zaradio Dino Merlin? Održao je dva vikenda uzastopno koncerte u Zagrebačkoj areni, a sva četiri koncerta bila su dupke puna. Ulaznice za koncerte bile su rasprodane mjesecima unaprijed, a cijene u pretprodaji nisu bile nimalo niske.

Najjeftinija ulaznica bila je za parter, po cijeni od 35 eura, a mjesta na tribinama prodavali su u nekoliko kategorija, od 30 do 45 eura, s tim da su najjeftinije imale ograničen pogled. Najvatrenija publika kupovala je mjesta u “fan pitu”, za koji je karta koštala 70 eura. Za one koji uz muziku vole da pijuckaju u miru, u prodaji su bila mjesta za VIP barskim stolovima, koja su iznosila po 120 eura. Svi oni koji vole intimu mogli su kupiti da mjesto u VIP loži po cijeni od 130 eura ili u salonu po cijeni od 80 eura.

Ulaznice za parter bile su najpovoljnije, nakon onih za tribine koje su imale smanjen pogled na pozornicu. Merlin je sa 22.000 prodanih ulaznica po večeri oborio rekord posjećenosti. Uzevši u obzir cijenu ulaznice za parter, koji je bio najpovoljnija kategorija s pogledom usmjerenim prema bini, i podatak da je na jednom koncertu bilo 22.000 ljudi, Dino je za koncert uzeo 770.000 eura, a za četiri nešto više od 3.000.000 eura.

Dino Merlin je i u Beogradu održao četiri koncerta, ali po računici koja se pojavila u medijima, zaradio je milion eura manje nego u Zagrebu. Naime, zakup u beogradskoj Areni za jedan koncert iznosi 25.000 eura, što znači da će pjevač morati da plati 100.000 eura za četiri nastupa, a karte su koštale od 3.000 do 15.000 dinara (50 do 250 KM). Čak i kada plati zakup i porez na dobit, Dino je, navodno, po koncertu uzeo 615.380 eura, a kada se ta cifra pomnoži sa četiri koncerta, dolazi se do iznosa od 2.461.000 eura.