Emir Đulović o estradnim skandalima: Moja snaga je u oprostu, a ja praštam svima

U muzičkom svijetu gdje su skandali često dio svakodnevnice, Emir Đulović se ističe kao rijetka zvijezda koja je izgradila svoj put bez senzacionalizma.

Pjevač je nedavno otkrio kako uspijeva da stiče popularnost i gradi karijeru bez ikakvih skandala.

- Mislim da je svaki čovjek griješi, ne postoji savršen. Trudim se zaista da budem korektan i tako mi se i vraća hvala dragom Bogu i pjesmama i uspjehom. Ne dolazi to ništa slučajno, to je sve nešto što mora da se poklope kockice i gore i na zemlji i onako kako zračiš tako privlačiš – rekao je on.