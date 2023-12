Dino Šukalo za „Avaz“: Ni sanjao nisam da ću jednog dana raditi s Mirjanom Karanović

Narodno pozorište Sarajevo, zbog izuzetno velikog interesiranja publike, u 2024. godinu ulazi s hit-predstavom Harisa Pašovića „Marlen Ditrih: pet tačaka optužnice“. Predstava će biti izvedena 3. i 4. januara.



U naslovnoj ulozi Marlen Ditrih (Marlene Dietrich) je jedna od najboljih glumica u regionu Mirjana Karanović. Osim nje, u predstavi igraju Mona Muratović, Elmir Krivalić i Enes Salković.

Muziku za predstavu komponirao je Dino Šukalo, pod okriljem njegovog studija „Modra rijeka“.

20 godina

- Svaki put kada me Haris zovne na telefon, ja prvo kažem „Može“, pa onda „Dobar dan“. To je čovjek koji me uveo u muziku za predstave i sarađujemo već 20 godina - kazao je Šukalo za „Dnevni avaz“.

Govorio je i o saradnji s glumačkom divom.

- Mirjanu Karanović sam još kao dijete gledao u „Petrijinom vencu“. Nisam ni sanjao da ću jednog dana dobiti priliku da radim s njom i divim se njenom beskrajnom talentu.

Kada smo se prvi put našli u mom studiju da prođemo kroz songove za predstavu, završili smo sav posao za manje od sat. Ona je došla potpuno spremna i otpjevala sve songove savršeno na dva strana jezika - istakao je Šukalo.