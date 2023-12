Ko je pjevačica koja hara u BiH

Posljednjih sedmica trendingom u BiH vladaju pjesme srbijanske pjevačice Barbare Bobak, koja je nedavno objavila album „Barbarizam“.



Nije rijetkost da se na spomen njenog imena mnogi zapitaju ko je, ustvari, ona, dok ima i onih koji njeno ime pamte po vezi s Darkom Lazićem.

No, bilo kako bilo, ona bukvalno hara YouTubeom u našoj zemlji, a njeni spotovi bilježe milionske preglede.

- Najveći uspjeh osjetim kad izađem na binu. Moj život je, na svakodnevnom nivou, običan, kao i svima ostalima, i tu se ništa nije promijenilo. Zato i uspjeh doživljavam na neki drugačiji način, kao da se dešava nekom drugom i još se privikavam - govori Bobak.

Sretna sam

Njen novi album je odlično prošao među publikom, a o reakciji porodice nam je ona govorila.

- Zaista imam nevjerovatnu podršku porodice i prijatelja koji se raduju svakom mom uspjehu i mojoj sreći, jer s njima sve dijelim - kaže Bobak.

Nakon što je objavila novi album, svi njeni nastupi se rasprodaju u rekordom roku.

- Naravno, to me izuzetno raduje, ali ja sam veoma sretna što imam priliku da radim ono što volim i na svojski način se uvijek trudim da to publici i dam. Sretna sam kada pjevam u svim uslovima, sretna sam bila i kad nisu bili klubovi tako puni, kao što su sada... Neizmjerno mi je drago što sve više ljudi primjećuje ono što radim - navodi Bobak.