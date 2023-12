Nezaboravan spektakl: Dvije rasprodane Arene Dine Merlina u Skoplju

Sarajevski čarobnjak Dino Merlin priredio je dva spektakularna koncerta u Areni Boris Trajkovski u Skoplju 27. i 28. decembra.

Sjajna izvedba legendarnog bh. muzičara te neposredna veza s publikom, bit će upamćeni još dugo vremena kod svih onih koji su imali priliku prisustvovati ovim događajima za pamćenje.



Prvi povratak

Bila je to Merlinova dvanaesta rasprodana Arena u regiji u protekla dva mjeseca, ali i njegov prvi povratak u ovaj grad nakon što je u Novu 2020. godinu na glavnom trgu u Skoplju uveo preko 60.000 ljudi.

Pomno osmišljenim repertoarom, kako novih, tako i starih pjesama u sasvim novom ruhu, i vrhunskim nesvakidašnjim showom, Dino Merlin još je jednom pokazao zbog čega osvaja publiku svih generacija koja ga je uglas pratila od prve do zadnje pjesme; živjela, disala i pjevala kao jedno sa sarajevskim muzičkim čarobnjakom.

Za doček Nove godine s publikom će se družiti u Dubrovniku, a reprizu će dočekati u Kotoru na otvorenom, na glavnom gradskom trgu Pjaca od sata. U narednoj 2024. godini turneja "Mi" nastavlja svoje putovanje širom Evrope i svijeta. Za sada je objavljen koncert 01.3. u Areni Stožice u Ljubljani za koji su ulaznice već u prodaji, a uskoro će biti objavljeni i novi termini za ostale gradove.

Specijalni gosti

U međuvremenu, za sve one koji žele zaviriti iza kulisa megauspješne turneje "Mi", u novogodišnjem programu MY TV-a moći će premijerno pogledati dokumentarni film Arneja Misirlića "Dino Merlin - Mi iza kulisa”, koji će biti prikazan u 20:45 na MY TV servisu BH Telecoma. Film kroz ekskluzivne "behind the scenes" snimke prati Merlinove nedavne koncerte u beogradskoj i zagrebačkoj areni.

Pored razgovora s Merlinom i njegovim gostima na ovim koncertima među kojima su Zdravko Čolić, Senidah, Vesna Zmijanac, Ivana Banfić i Marko Louis, gledaoci će imati uvid i u druge ekskluzivne snimke, te njegove susrete sa kolegama iza kulisa. Nakon filma, slijedi spektakularni koncert "Mir svim dobrim ljudima".