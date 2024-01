Hari Mata Hari nakon dugo vremena snimljen u javnosti

Hajrudin Varešanović, poznatiji kao Hari Mata Hari, snimljen je u javnosti nakon dugo vremena, a privukao poglede u šetnji Sarajevom.

62-godišnji pjevač je krajem prošle godine otkrio zašto se povukao iz javnosti.

- Tako je. Javnost prima sve – od ratova, dodjele Oskara... Od „Golubice“ je prošlo 45 godina, od mog početaka rada, uvijek se znalo da Hari nije taj koji se nameće i kad radi, a kamoli kad ne radi. Ja baš moram nešto dobro napraviti pa čekati da me neko dobro pohvali, kao neko dijete. Izgleda takav je svijet da ljudi više pričaju o sebi, a ne čekaju da ih neko pohvali.

Tako bi trebalo biti. Ja sam i puno radio u životu i puno koncerta, albuma, malo sam se umorio. Bilo je svega u mom životu od korone i na privatnoj bazi... Sve je, hvala Bogu, dobro, ali to me usporilo. I to mi je malo smanjilo moj merak, užitak - kazao je tada za Dnevni avaz.