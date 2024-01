Edi Hadžiahmetović i Amna Alajbegović za "Avaz" o saradnji: Mi smo dobitna kombinacija

- Pratio sam prvu sezonu „IDJShowa“ i osjetio sam da je to prava prilika da pokažem ljudima sebe i svoj talent. Prijavio sam se na takmičenje i ispostavilo se da je to jedna od najboljih odluka u mom životu. Ostao sam s većinom kandidata u kontaktu i čujemo se redovno. Baš mi je drago što sam upoznao takve ljude i nadam se da će se naše prijateljstvo nastaviti - rekao je Edi.

Edi nam je ispričao kako je došao do „IDJShowa“ te s kim se nastavio družiti nakon završetka takmičenja.

Reakcije prijatelja i porodice su neizostavne, s obzirom na to da su mu upravo oni najveća podrška.

- Prezadovoljan sam pjesmom, zaista. Reakcije dobivam sa svih strana, zaista je nevjerovatan osjećaj kad vidim koliko se ljudima dopada to što radim. Uzbuđen sam zbog novih projekata, a već imamo nekoliko pjesama u planu, tako da jedva čekam da obradujem publiku s još dosta dobrih pjesama. Naravno, najveća podrška su mi uvijek bili moja porodica i prijatelji i za to sam im beskrajno zahvalan - kazao je on.

Iako je pridobio brojne simpatije ženskog dijela publike, Edi nam je otkrio da je trenutno zaljubljen i sretan u ljubavi.

- Jesam, zaljubljen sam, kao nikad dosad, a mislio sam da je to u mojoj situaciji skoro pa nemoguće - istakao je Edi.

Pripreme za nastup

Do saradnje između Amne i Edija došlo je spontano, a ovo su nam oni rekli.

- Sve je počelo od priprema za naš nastup u „IDJShowu“. Paralelno s tim pripremama, ja sam bio u procesu pravljenja pjesme i spomenuo sam da mi treba ženski vokal u jednom dijelu, a Amna se nesebično ponudila da uđe u studio i da to otpjeva. Na kraju se ispostavilo da je to bila dobitna kombinacija - rekao je Edi.