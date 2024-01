Britni Spirs je ovoj ženi navodno uništila brak: Zahvalna joj

Beri je optužila Galiba da je manipulativan te tvrdila da nije imala snage izaći iz tog nezdravog braka, a onda joj se pružila prilika za to.

- Tako sam zahvalna što je, iz bilo kojeg razloga, ova nevjerojatna osoba ušetala u život mog supruga i uklonila ga iz moga - izjavila je Azlin Beri (AzLynn Berry) za Us Weekly u intervjuu o raspadu njenog braka.

View this post on Instagram

- Britnina prisutnost bila je dovoljno jak katalizator da prekine brak i zapravo sam joj jako, jako zahvalna. Sigurna sam da bih se ubila da sam ostala u toksičnoj vezi - rekla je Beri.

S druge strane, Britni je u svojim memoarima The Woman In Me pisala da nije imala pojma da je Galib oženjen kad su počeli izlaziti. Beri je rekla da fotograf nije bio uvijek iskren kad je u pitanju njegov status veze.

Veza pjevačice i fotografa počela je nedugo nakon što je Britni neslavno obrijala glavu i napala fotografe kišobranom. Beri je podnijela zahtjev za rastavu 18. januara 2008. godine.