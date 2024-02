Amir Kazić Leo za "Avaz" o autorskom radu, padovima, usponima: Opuštaju me duge šetnje s mojom Bibom

Pjevač Amir Kazić Leo sve uspješnije plovi i autorskim vodama pa je tako njegova pjesma „Ljubav nova“, koju je radio za Lepu Brenu, osvojila nagradu u Bugarskoj za najizvođeniju pjesmu. Inače muzičar porijeklom iz Sanskog Mosta, koji decenijama živu u Hrvatskoj, dobitnik je najvišeg državnog odlikovanja Povelja Republike Hrvatske za humanitarni rad.

Leo je za „Dnevni avaz“ govorio o autorskom radu, muzici, te vremenu koje provodi u zavičaju.

Prevedena pjesma

Nedavno je Lepa Brena nagrađena u Bugarskoj za pjesmu "Ljubav nova" koju ste vi radili. Kako se osjećate tim povodom?

- Ta vijest me je baš ugodno iznenadila, to je bila nagrada za najizvođeniju pjesmu u Bugarskoj. Pjesma je objavljena 2015. i tad se o toj pjesmi puno pisalo i pričalo, jer je, kako i sama Brena kaže, drugačija, ima to nešto mediteransko pa su je tad uspoređivali sa velikom Terezom Kesovijom. Koliko znam da je pjesma prevedena i na bugarski jezik i da ju je prepjevala jedna mlada bugarska zvijezda. Mislim da ima negdje na internetu snimak gdje je izvodi pred prepunom dvoranom i da je ljudi pjevaju uglas. To je samo znak da dobra pjesma nema granica a meni kao autoru daje vjetar u leđa i podstrek za daljnji rad.

Kako je došlo do te saradnje?

- Te 2015. godine Alka Vuica i ja smo dosta pisali i bili jako kreativni. Sjećam se da sam Alki poslao melodiju a njoj je jako malo vremena trebalo da napiše tekst i tad u tom trenutku nismo ni bili svjesni da je to velika pjesma. Nakon sedam dana kako mi je pjesma stalno zvonila u glavi rekao sam da pjesmu trebamo ponuditi Lepoj Breni, što smo i učinili. Brena nam se relativno brzo javila i rekla da joj je pjesma jako zanimljiva i da je mora snimiti. Ja sam zamolio mog prijatelja i saradnika Amira Karalića koji živi i radi u Trstu da napravi aranžman tako da je sve bilo spremno.

Ljudski odnos

Koliko često posjećujete rodni grad. Da li je taj poriv jači što ste stariji?

- Nažalost nedovoljno često. Pogotovo težak mi je bio onaj period korone kad nismo mogli putovati, ali iskoristim svaku priliku da odem do Sane bar na par dana. Pogotovo kad mi sestra Keka i zet Ćone dođu iz Njemačke, tad baš provedemo kvalitetno vrijeme u Sani družeći se s ljudima sa kojima sam odrastao i to je nešto čemu se uvijek jako veselim.

Izgradili ste karijeru bez mrlje i skandala. Kako ste to uspjeli?

- Ja sam karijeru nastojao i gradio na kvalitetnim pjesmama, na kvaliteti svog vokala, na ljudskom odnosu prema suradnicima, kolegama i publici. Prema svima biti iskren u onom što radim, dati u tom trenutku maksimum i kako kaže jedna moja pjesma biti svoj. U bilo kom poslu pa i životu ima uspjeha i padova, ali ako si čovjek i sve što radiš, radiš iskreno i bez kalkulacije, ljudi to prepoznaju i cijene.

Koliko je danas teško ostati vjeran sebi, ne izgubiti sebe u džungli estrade i trendova?

- Živjeti po svom, raditi ono što sam smatrao ispravnim i uvijek sam stavljao moj privatni život ispred karijere, mada teško je to generalizirati, svako neka radi ono što smatra da treba. Ja sam davno odredio prioritete, zadnjih 8-10 godina sam smanjio putovanja i koncerte. Radim koliko mi treba za pristojan život jer sam godinama bio na putu i jednostavno dođe do zamora materijala i onda ono pitanje što će mi sve ovo ako nemam sebe. Oni koji trebaju razumjet će o čemu pričam.

Na kojim projektima trenutno radite, imate li nekih novih upita za suradnju od kolega?

- U posljednje vrijeme puno pišem i komponiram i to me veseli. Nedavno je moja kolegica Ana Bekuta izdala album gdje su moje četiri pjesme. Ovih dana izlazi album Lidije Bačić na kojem su također četiri moje pjesme, „Frajle“ završavaju album i bit će jedna moja pjesma, u junu će CMC festival i tamo bi trebao biti autor na par pjesama... Naravno radim i za sebe i kao što rekoh sve me to baš veseli.

Kako se najradije opuštate?

- Najradije se opuštam ne radeći ništa, u mojoj avliji ili sad zimi uz topli kamin, naravno družeći se s dragim ljudima, igrajući lopte. Biti na tom zelenom travnjaku to me jako opušta, pa duge šetnje uz more sa mojom Bibom i jako sam zahvalan dragome Bogu na svemu tome.

Pjesma rodnom Sanskom Mostu

Nedavno ste objavili pjesmu "Devet rijeka, devet bisera" koju ste posvetili rodnom Sanskom Mostu. Kako ste došli na tu ideju?

- Moj prijatelj Samir Zavlan me je nazvao i rekao da radi jedan zanimljiv projekt i da ima pjesmu o Sanskom Mostu za koju je tekst napisao Esmir Salihovic i da bi želio da je ja otpjevam, naravno ako mi se svidi. Poslušavši pjesmu rekao sam da je pjesma izvrsna i da ću rado sudjelovati u toj priči. Samir mi je poslao matricu a ja sam tu u Tribanu otpjevao, vratio mu vokale da bi mogao završiti pjesmu. Na kraju smo dobili stvarno prekrasnu i pjesmu i spot i jako sam sretan i zadovoljan s onim što smo svi skupa napravili za moj prekrasni Sanski Most.

Leo je postao estradni Don Huan snimivši slušane duete sa Severinom i Selmom Bajrami.