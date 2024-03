Majli Sajrus i Farel Vilijams objavili duet

Nekoliko dana prije nego što je pjevačica Majli Sajrus (Miley Cyrus) privukla pažnju na dodjeli Grammy nagrada, osvojivši dva trofeja, Farel Vilijams (Pharrell Williams) je postigao sličan uspjeh, ali iz potpuno drugog razloga.

Najavio je biografski film, nazvan "Piece by Piece", koji će otkriti priču o usponu jednog od najvećih muzičkih genija današnjice, ali na jedinstven način - kroz animirani LEGO film.

Ova dva izuzetna talenta, koja su već ranije uspješno sarađivala, ponovo su se udružila. Pjevač je prije nekoliko dana na svom Instagramu podijelio kratak snimak sa poznatom pjesmom "Doctor (Work It Out)" u pozadini. Nedavno je Majli Sajrus na istoj društvenoj mreži objavila omot novog singla, kao i video u kojem pjeva pjesmu - bila je to najava za upravo objavljeni singl.