Oglasio se Tonči Huljić nakon Evrovizije: "Sve što sam rekao o Eurosongu, tako je i bilo"

Najpoznatiji domaći kompozitor Tonči Huljić prokomentirao je nastup Baby Lasagne i osvajanje drugog mjesta na Evroviziji.

- Sve što sam kazao mogu sad opet potvrditi i tako je i bilo. Baby će pobijediti po glasovima publike, a žiri će se okrenuti Francuskoj ili Švicarskoj. Prvenstveno Švicarskoj radi situacije kakva inače vlada na Eurosongu, da tako budemo politički korektni... - rekao je jučer za RTL Danas i otkrio kakvu karijeru predviđa Baby Lasagni.

- Prvo treba znati da je on već ima, ali to je samozatajna, skromna, beskrajno normalna, opterećujuće normalna osoba. Kako bih vam kazao, jednostavno te opterećuje da netko može biti tako normalan, stabilan i pribran. A to on je.

Ono što je najbitnije, poruka koju on svojom pojavom donosi i hrvatskoj javnosti, ali donio je i Europi. Pokazao je kako čistoća duše, dobrota, skromnost i poniznost mogu polako početi transformirati ovu civilizaciju koja se urušava - rekao je Huljić.