Žene su bile opsjednute njim 80-ih, a sada se u Bihaću bavi neočekivanim biznisom

Jedan od najpopularnijih izvođača u regiji u proteklih 40 godina sigurno je Alen Islamović. Kao frontmen Bijelog Dugmeta ili u solo izdanju, Islamović je "žario i palio" muzičkom scenom.

Bio je jedan od najpopularnijih pjevača tog doba, a sada se posvetio neobičnom biznisu.

Alen je na prostranom imanju posadio plantažu lješnika, a već 2020. godine je počeo ubirati plodove.

Pjevač je istakao i da su velike evropske kompanije oduševljenje njegovim proizvodom, pa tako ima prilike da iz Bihaća, gdje se nalazi plantaža, lješnike izvozi za Švicarsku i Njemačku.



- To što sam ja posadio, to su najbolje i najslađe sorte u Evropi. Ovo su jako krupni lješnici. Ta sorta je uspjela, plasiram na tržište. Nadam se da će se taj urod povećati. To je posao budućnosti, savjetujem svima da krenu time da se bavi. Za sve se koristi - priča pjevač.

Na pitanje da li ga je neko od kolega pozvao zbog biznisa, Islamović je odgovorio:

- Jeste, jedan od prvih je bio Goran Bregović, prije jedno četiri godine. Tražio je odmah da mu pošaljem dva, tri stabla, kaže ima vjeverice. Čujemo se redovno nas dvojica i nadam se da će se smiriti ova situacija da bismo mogli nešto da radimo.

- Supruga je naslijedila dio zemlje u Bihaću, a dio sam kupio. Razmišljali smo šta bismo mogli da zasadimo, a onda je analiza zemlje, bez koje ne možeš početi, pokazala da je ovo pjeskovito tlo kao stvoreno za uzgoj lješnika - istakao je Alen Islamović.