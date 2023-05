Video / Željko Mitrović odlučio: Ovakav oblik rijalitija "Zadruga" ukidamo zauvijek

- Trećeg, kao što znate, bio je taj monstruozan zločin, 4. maja drugi. 17 ukupno je nastradalo, 20 ukupno je ranjeno, dvoje su u veoma teškoj situaciji. Dan žalosti je počeo dva dana kasnije. Tog dana se nacija raslojila na tri target grupe - rekao je Mitrović između ostalog.

Sistemi zaštite

Istakao je da druga ciljna grupa, sasvim legitimno, traži krivca svuda.

- Dolazimo do situacije koju smo dobro analizirali, a ono što smo zaključili je da oni koji ne gledaju ovaj program, optuže taj program da je kriv za neke monstruozne stvari. Odgovornost za to smo istraživali. Shvatili smo poslije analize da 55 posto onoga što se nije desilo, oni čitaju preko tabloida, to se ništa nije desilo na nacionalnom kanalu. Imamo manuelne sisteme zaštite, sve je bipovano ili blurovano, ono od čega štitimo maloljetnike, jer Zakon predviđa samo zaštitu maloljetnika. Sve ono što su mogli da gledaju na plaćenim skrembovanim kanalina, koji nisu Pink, skidaju odatle, puštaju, montiraju i ne samo što dobar dio građana misli da je to emitovano i da se to stvarno desilo, ja bih rekao da imamo 65 ili 67 posto izmišljenih stvari - rekao je Mitrović.

Nulta tolerancija

Nakon što je napravio procjenu, odlučio je da se program nastavi do kraja aktuelne sezone ali uz drastične promjene.

- Tolerancija na nasilje će biti nulta. Cijeli honorari će vam propasti i tu nema ljutnje - rekao je Mitrović.

Istakao je da je ideja da se učesnici koji do kraja rijalitija imaju dva mjeseca potrude da postide sve one koji su spominjali "Zadrugu" u lošem kontekstu.

- Vidjet ćemo da li ćemo uopće više u budućnosti imati rijaliti, a ako ga budemo imali on će sigurno imati drugi oblik i formu. Bit ćete poznati po tome da ćete u epohi ove vrste rijalitija biti posljednja generacija - rekao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović.