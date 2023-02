Ćatić pred novi meč: Želim titulu pod zastavom BiH

Adnan Ćatić (44), peterostruki svjetski prvak svijeta u boksu, ponovo ulazi u ring. Prvi put nastupa pod zastavom BiH, a u subotu će mu protivnik biti turski bokser Šukru Altaj (Altay, 15 - 2).

- Pet puta sam do sada pobijedio prvaka svijeta, a sada mi je cilj i šesti put to uraditi, rekao je Ćatić za "Deutsche Welle".

Prvi put će Ćatić u ring kao bokser pod zastavom BiH.

- Ja sam Adnan Ćatić, rodio sam se kao Adnan Ćatić, živim kao Adnan Ćatić. Ako me pitaš bi li još jednom uzeo umjetničko ime, ja mislim da ne bih. Na kraju, samo jedno je bitno - jesi li dobar borac ili nisi. Meni su onda nudili ime Fleiks Šturm (Felix Sturm), rekli su mi iz kojeg razloga i onda sam se za to odlučio, ali na kraju krajeva ja sam Adnan, Ado, kako god. Ovo će prvi put biti da boksam pod bh. zastavom, ne znam da li će biti intonirane himne prije meča, ali ako budu, to će biti naša himna. Pet puta sam osvajao titule za Njemačku i BiH, a sada idem po šestu samo za BiH, rekao je Ćatić.

Iza njega je sudski proces koji je očigledno ostavio veliku gorčinu.

- Neke stvari nisu bile baš po zakonu, ali daleko je to od onoga šta su meni pokušali "podvaliti". Tužitelji su tvrdili da sam utajio 10 miliona eura, a ja sam na kraju optužen za 680.000 eura, naglasio je za "DW" petostruki prvak svijeta.