Ko je brat legendarnog Tajsona Furija i kako je postao popularan

Nakon što je odlučio pauzirati od boksa, odlučio se na nastup u ‘‘reality showu‘‘, koji će mu donijeti globalnu popularnost. ‘‘Love Island‘‘ naziv je rijaliti emisije u kojem je Tomi došao do nekoliko životnih prekretnica.

Tomi Fjuri bio je jedna od glavnih zvijezda pete sezone, a tamo je upoznao Moli Mej Hag (Molly-Mae Hague).

On i Moli završili su drugi u pomenutom rijalitiju, ali njihovo partnerstvo kasnije je izraslo u brak. Fjuri i Moli dobili su kćerkicu prije nešto više od mjesec dana.

Nakon izlaska iz rijalitija, Tomi Fjuri se vratio boksu. Upisao je još tri pobjede prekidom i postepeno je gradio svoju karijeru.

Nakon što je upisao svoju petu pobjedu u karijeri, nokautiravši Skota Viliamsa (Scott Williams), Tajson Fjuri bio je taj koji je započeo rivalitet između Tomija i youtuber zvijezde Džejka Pola.

Osvjetlao obraz porodice

- Džejk, gdje si - napisao je Tajson putem Twittera, a nije se dugo čekao Džejkov odgovorio:

- On me prozvao da se borim s nekim, a taj neko je njegov brat. Nisam niti znao da ima brata. Ti si Furijev mlađi brat, ako želiš nešto, nemoj da tvoj brat čini to umjesto tebe - napisao je Pol i tu je bio početak onoga što je kuliminiralo sinoćnjom borbom i pobjedom Tomija.

Tomi je polubrat Tajsona Furija i to donosi veliku težinu, jer dolazi iz popularne bokserske porodice.

On je nakon sinoćnje borbe ostao neporažen i sada ima devet profesionalnih nastupa, ali ukupni omjer pobjeda i poraza njegovih dosadašnjih protivnika iznosi 24-176-5. Što će reći da mlađi brat Tajsona bira svoje protivnike.

Tomi je tako do sada nanizao pobjede protiv nedoraslih protivnika i boksera koji uglavnom ulaze u ring samo kako bi pokupili i zaradili brze pare.