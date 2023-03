Čimaev o Pereiri: Ne bi izdržao minutu sa mnom u oktagonu

Skoro će sedam mjeseci od posljednje borbe Hamzata Čimaeva (Khamzat Chimaev), a još nema dogovorenu borbu. U septembru prošle godine je pobijedio Kevina Holanda (Holland) na UFC 279 priredbi kada se trebao boriti protiv Nejta Diaza (Nate), ali je zbog pada na službenom vaganju UFC morao presložiti događaj.

Od tada se Hamzat često pojavljuje na događajima i u medijima, a uglavnom je tu riječ o prozivanjima drugih boraca. Nekidan je prozivao Jirija Prohačku (Prochazka), a najnovija žrtva je bio prvak srednje kategorije Aleks Pereira (Alex).

- Govorio sam UFC-u da se želim boriti za pojas u srednjoj kategoriji. Razgovarao sam samo sa Šonom Šelbijem i on mi je rekao da može i da će pokušati to organizovati. Onda me sutradan nazvao i rekao da se prvo borim s Kolbijem pa da ćemo nakon toga vidjeti. Nakon toga nismo uopće razgovarali - rekao je Čimaev u ‘‘The MMA Houru‘‘.