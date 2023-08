Legenda UFC-a emotivnom porukom se oprostio od oca: Počivaj u miru tata, sve ti opraštam

Tito Ortiz, MMA borac upisan zlatnim slovima u historijske knjige kao pionir UFC-a, bivši šampion poluteške kategorije i jedna od prvih zvijezda ove organizacije oglasio se putem svog Instagram profila.

Povod njegovog oglašavanja, nažalost, nije bio sportske već lične prirode. Penzionisanom američkom borcu preminuo je otac Samuel, a od njega se oprostio emotivnom porukom u kojoj je iznio niz detalja iz privatnog života.

- Bio je ovo doista težak dan za mene, u 11:10 preminuo mi je otac. Imao je 84 godine i bio je liječeni ovisnik o heroinu. Kad sam bio mlađi samo sam želio očevu ljubav, ali je nikada nisam imao.

Međutim, ja ga još uvijek volim. Prije 15 godina sam otišao do njega i pitao ga zašto je radio sve to što je radio i zašto mu je droga bila važnija od obitelji. Nikada nisam dobio odgovor na to pitanje, nikad nisam dobio izvinjenje - započeo je Ortiz.