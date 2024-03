Sofija Pajić osvojila zlato za BiH na Evropskom džudo kupu, Lana Bjelica bronzana

Prvi takmičarski dan na Evropskom džudo kupu za juniore, koji je danas počeo u Sarajevu, obilježilo je zlato Sofije Pajić, makar kada je riječ o domaćim takmičarima.

Reprezentativka Bosne i Hercegovine trijumfovala je u kategoriji do 78 kilograma nakon što je u finalu bila bolja od srbijanske takmičarke Jovane Stjepanović.



- Jako sam zadovoljan današnjim rezultatom. Mislim da se odricanje, trud i kvalitetan rad na treninzima konačno isplatio - kazala je Pajić kojoj je ovo prvo zlato na evropskim kupovima nakon što je u prethodnom periodu osvojila jedno srebro i čak pet bronzanih medalja.

Zlatna medalja će za domaću džudistkinju sasvim sigurno biti dodatna motivacija, što je i sama priznala, s obzirom na to da je već narednog vikenda očekuje Evropski kup za juniore koji se održava u Podgorici.

- Olakšanje je što je sezona počela ovako i na ovaj način, a iskreno se nadam da ću u ovom ritmu nastaviti već sljedeći vikend u Podgorici - poručila je Pajić.

Dodatni razlog za zadovoljstvo domaćim fanovima dala je i Lana Bjelica koja se okitila bronzanom medaljom u kategoriji +78 kilograma, u kojoj je trijumfovala Hrvatica Marčelina Vranješ.

Na kontu reprezentacije Bosne i Hercegovine mogla je biti koja medalja više, no nažalost Elma Poprženović (-70 kg) i Darko Topalović (-73 kg) svoje borbe nisu uspjeli riješiti onako kako su željeli.

Prvi dan takmičenja koje se održava u Areni Hills na Ilidži protekao je u dominaciji turskih džudista.

Zlatom su se okiti turski reprezentativci Junus Emre Esenboga u kategoriji do 60 kilograma. Njegov reprezentativni kolega Hilmi Mucik trijumfovao je u konkurenciji do 66 kilograma, dok je njihova zemljakinja Sumeyye Kaya bila najbolja u kategoriji do 70 kilograma.

Takmičenje na Evropskom džudo kupu za juniore "Sarajevo 2024" nastavlja se već sutra, a preliminarne borbe počinju u 9.30 sati.

Na rasporedu su borbe u kategorijama -48, - 52 i -57 kg za džudistkinje, dok će se muškarci boriti u kategorijama -81, -90, -100 i +100 kilograma.