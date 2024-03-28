Direktor UFC-a najavio spektakl u Saudijskoj Arabiji: Na programu četiri borbe

Nakon odgađanja prvobitnog datuma premijere najjače svjetske borilačke organizacije, predsjednik UFC-a je otkrio da će se četiri meča održati 22. juna ove godine.



Borbe će se održati u Saudijskoj Arabiji.

U glavnoj borbi večeri borit će se Kamzat Čimaev (Khamzat Chimaev), te bivši prvak Robert Vitakerom (Whittakerom).

Drugi meč obilježit će ruski duel između bombardera Sergeja Pavloviča (Sergei Pavlovich) i Aleksandera Volkova (Alexander).

Treći meč će obilježiti duel Kelvina Gasteluma i Daniela Rodrigeza (Rodriguez) u velter kategoriji.

Zanimljivi Džoni Volker (Johnny Walker) će u ring protiv Volkana Ozdemira.

Finalna najavljena borba u Saudijskoj Arabiji obilježit će velikom borbom između Šarabutdina Magomedova (Sharabutdin Magomedov) i Ihora Potierije. Ovo će biti meč poluteške kategorije.

Ovaj događaj označava početak novog odnosa između UFC-a i Kraljevine Saudijske Arabije.