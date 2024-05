Mekgregor isprozivao dva UFC borca: Završit ću vas obojicu za jednu noć, imam čarobni štapić

Borba je jako nesretno završila, nakon što je "The notorious one" slomio nogu u prvoj rundi, i tako doživio poraz od Porijea.

Olivera tvrdi da ga Konor izbjegava

Prije nekoliko dana Oliveira je govorio o potencijalnoj borbi sa Konorom Mekgregorom.

Brazilski borac tvrdi da već dugo želi borbu sa Ircem, pa je naglasio da oni mogu dobro prodati meč i zaraditi veliki novac. Čarls smatra da Konor želi izbjeći borbu s njim i uvjeren je da ga može pobijediti.

- Mislim da Konor pobjeđuje Čendlera. To svi misle. Zapravo sam tražio ovu borbu protiv Konora hiljadu puta. Ali to je borba koju on ne želi, i svi to znaju.

Bivši UFC prvak u lakoj kategoriji, Oliviera, doživio je veliki poraz na UFC 300, gdje je izgubio meč protiv prvog izazivača, Armana Carukjan (Tsarukyan).

Brazilac je otkrio da će se vratiti u oktagon na ljeto ove godine.

UFC 303 je zakazan za 29. jun 2024. godine, u T-Mobile Areni u Las Vegasu.