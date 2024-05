Prijetnja "Sijača smrti" za Čimaeva: Igraj se i mogao bi na spavanje

Robert Vitaker (Whittaker) sprema se za meč s Hamzatom Čimaevom (Khamzat Chimaev) na događaju "UFC Fight Night", koji će se održati 22. juna u glavnom gradu Saudijske Arabije.

Pobjednik ovog meča bi, prema riječima predsjednika ove promocije Dane Vajta (White), trebao postati glavni izazivač za titulu prvaka srednje kategorije.

Popularni "The Reaper" je nakon pobjede nad Paulom Kostom (Costa) vratio samopouzdanje, a u najavi ovog meča je zaprijetio Čimaevu, rekavši da bi on mogao na "spavanje".

- Bit će to borba na pet rundi, tako da sam siguran da će njegov tempo morati biti malo drugačiji, inače bi mogao rano otići na spavanje. To je nešto čega treba biti svjestan. On ima moć, ima vrlo čist "jedan-dva". Svjestan sam toga i definitivno to ne podcjenjujem, ali mogu to podnijeti. Smatram da ipak ja imam nadmoć u tom segmentu - istakao je Vitaker.