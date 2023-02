Perasović: Zvezda i Partizan dovode igrače od preko milion eura

Hrvatski košarkaški trener Velimir Perasović, koji je trenutno na klupi Uniksa iz Kazanja, analizirao je aktuelno stanje na regionalnoj i evropskoj sceni, ali i o situaciji u VTB ligi.



Fajnel for Eurolige

- Partizan i Crvena zvezda su napravili veliki iskorak – rekao je Perasović i dodao:

- To su dvije ekipe koje mogu doći i do fajnal fora Eurolige, i to oba tima. Recimo, Zvezda sa Kampacom je neka potpuo druga dimenzija i priča, to je igrač koji je prije dvije godine bio jedan od najdominatnijih igrača u čitavoj Euroligi, neko ko pravi očiglednu razliku. Posebno će biti zanimljivo gledati Zvezdu u tih posljednjih devet kola kada od bude dirigovao igrom na parketu – istakao je nekadašnji trener Efesa, Valensije, Baskonije...

Fakundo Kampaco, Luka Vildoza, Kevin Panter, Dante Egzum, Zek Ledej... danas igraju za Zvezdu i Partizan.

- Da li me iznenađuju ta imena? Normalno da me iznenađuju. U Hrvatskoj imate tri kluba koji imaju budžet milion evra, a u Srbiji se dovode igrači koji sami košataju preko milion evra. To je... Potpuno se svijet okrenuo naopačke. Ne kažem da je to loše, to je odlično za košarku, ali isto tako ne mogu da shvatim da klubovi poput Cibone i Zadra faktički nestaju. Svi imaju problema sa isplatama, jedino Split, ali to su sve sitni ugovori. To je drugi svijet kada pričamo o finansijama Crvene zvezde i Partizana, jednostavno ne spada u isti koš – istakao je Perasović.

VTB Ol-star

Hrvatski stručnjak je dugo bio dio Eurolige.

- Teško je to govoriti što se kvaliteta Eurolige tiče, jer svaka ekipa koja igra u takmičenju je ravnopravna, svako sa svakim može da se bori do samog kraja. Donekle je to bilo i prethodnih godina, ali sada svi gledaju borbu za plej-of pa se stvorilo veliko uzbuđenje – analizira Perasović, koji se bori za trofej u VTB ligi sa Uniksom.

Zbog dobrih rezultate dobio je i poziv da bude dio VTB Ol-star događaja.

- Liga je i dalje kompetitivna, ima i dalje jakih igrača. Prethodnih godina je uz Španiju bila najjača liga u Evropi. Ove sezone je drugačije, ali svaka ekipa i dalje ima izuzetne individualce. Svjedok sam i da timovi dopunjavaju sastave, žele da se pojačaju za plej-of koji će nesumnjivo biti kvalitetan – zaključio je Perasović.