Dok se dvije Italijanke ljube, u pozadini se čuju psovke bivšeg selektora BiH

Zanimljvu scenu “pokvarile” su psovke nekadašnjeg selektora košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine, a sada trenera Viktorije Libertas.

- And every day same thing! Immediately go out pass. Immediately go, they deny, take another one! Immediately go faster, u pi**u više materinu - odjekivalo je u prijenosu uživo.

Jasmina Repeša preuzeo je klupu reprezentacije Bosne i Hercegovine 2018. godine, nakon što se Duško Vujošević povukao zbog zdravstvenih problema.

Bio je privremeno rješenje KS BiH, jer je vodio BiH do novembra, kada je za novog selektora imenovan Vedran Bosnić.