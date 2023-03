Fantastično prvo poluvrijeme Kleja Tomsona: Ispisana historija NBA lige

Klej Tomson (Klay Thomson) odigrao je fantastično prvo poluvrijeme utakmice između svojih Golden Stejt Voriorsa i Finiks Sansa u noći na utorak, a njegova je ekipa stigla do pobjede 123:112. Učinkom iz tog prvog dijela sjajni je šuter Variorsa ispisao historiju NBA lige. Tomson je u prvom poluvremenu utakmice, u tek 18 odigranih minuta, ubacio 33 koša, gađajući iz igre 12/18, od čega za tricu 8/12.

Bila mu je to peta utakmica u karijeri u kojoj je već do poluvremena stigao do 30 poena i deseta u ovoj sezoni u kojoj je ubacio 30 ili više. Također, treći put u karijeri uspio je ubaciti 30 poena i osam trica kroz prve dvije četvrtine. Time se izjednačio s Dejmianom Lilardom (Damiano Lillard), koji je dosad bio jedini igrač u posljednjih 25 godina kojem je to uspjelo u NBA ligi.