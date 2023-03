Nevjerovatna završnica u Istanbulu pripala Efesu: Musa najefikasniji kod Reala

Utakmica zaostalog 24. kola Eurolige odigrana u Sinan Erdem između Anadolu Efesa i Real Madrida završila je pobjedom domaće ekipe rezultatom 90:89 (18:24, 24:15, 35:21, 13:29).

Iako je Real bio bolja ekipa većim dijelom prvog poluvremena, košarkaši Anadolu Efesa su ipak na stanku otišli sa vodstvom.

Krajem prvog poluvremena je Musa nezgodno pao nakon čega se žalio na povredu. Ipak, nastavio je s igranjem i u drugom poluvremenu.

Efes je ipak početkom treće četvrtine preuzeo kontrolu, a prednost je išla i do 17 poena. Real je uspio da se vrati u meč, a dvije minute do kraja utakmice su uspjeli da preuzmu ponovo vodstvo. Ipak, turska ekipa je vezala 7 poena. Real je do kraja samo uspio spustiti razliku na 1 poen, ali je bilo kasno za pobjedu.