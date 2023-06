Zamalo dinastija: Evo kako je Bulsima u ruke pao "Najveći svih vremena"

Čikago tokom osamdesetih godina prošlog stoljeća i nije bio najsigurnije mjesto za boravak.

Treći grad po populaciji u SAD nije bio baš poželjena destinacija ni za košarkaše, te Bulsi, sada legendarna franšiza, nisu imali ni prednost u sopstvenoj dvorani.

To je bio slučaj sve do 1984. godine i legendarnog NBA drafta kada je sreća, valjda zaslužena, više nego umnost uprave Bulsa pokucala na vrata prežaljene franšize i donijela im poklone, bolje nego što bi Djed mraz mogao donijeti. To je draft na kojem su izabrali Majkla Džordana (Michael Jordan).