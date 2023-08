Dalibor Miloš za "Avaz": Prijeti nam suspenzija, neshvatljiva mi je Bosnićeva odluka

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine prije nekoliko mjeseci je izgubio spor pred Arbitražnim tribunalom Međunarodne košarkaške federacije (BAT) i zbog toga su primorani platiti 55.000 eura bivšem selektoru Vedranu Bosniću.

Međutim, pojavio se i novi problem za KS BiH. Naime, Vedran Bosnić je ovaj slučaj prijavio i FIBA-i. Ta prijava bi mogla mnogo koštati našu košarku, a za početak to bi rezultovalo suspenzijom.

Za portal "Avaza" o cijeloj situaciji govorio je predsjednik KS BiH Dalibor Miloš.

- Spor je izgubljen prije šest mjeseci, a od tada smo bili više puta u kontaktu sa Vedranom i njegovim advokatima, tj. zakonskim zastupnicima, uglednom advokatskom kućom, ukoliko se dobro sjećam iz Nizozemske. Razgovori su bili korektni, ali na kraju oni nisu odustali od presude BAT-a – započeo je razgovor Dalibor Miloš za portal „Avaza“.

Nelogičnosti sa ugovorom

Čudno je, kako otkriva Miloš, da sporni ugovor iz nepoznatog razloga nije završio sa prestankom rada bivšeg selektora Bosnića.

- Kao što je poznato, Vedran je dao ostavku relativno na početku svog novog (drugog) ugovora koji je imao sa KS BiH. Iz meni nepoznatih razloga ugovor se nije završio sa tim datumom, nego je poslan na BAT, gdje KS BiH mora Vedranu isplatiti cijeli iznos ugovora plus dodatne troškove, sve u iznosu od 55.000 eura – kazao je Miloš.

Advokati traže blokadu

- Prije dva mjeseca su predali slučaj FIBA-i, i od tada imamo komunikaciju sa njima. Njegovi advokati traže da FIBA blokira KSBiH sve do isplate duga. On na to ima pravo i to je po procedurama.

Meni lično ostaje neshvatljivo zašto se Vedran odlučio za ovakav korak, jer ga pamtim kao jako korektnog. Ako postoje neki razlozi onda su meni nepoznati - on se trebao javno očitovati oko toga. U svakom slučaju, deblji kraj će izvući KS BiH, a što smatram da nije ni dobro ni korektno – naglasio je Miloš.

"Već smo trebali biti suspendirani"

Komunikacija sa FIBA-om je, kako naglašava na visokom nivou, kao što je to viđeno i u proteklim mjesecima, a to nam i olakšava u situaciji u kojoj se trenutno nalazimo.

- Imamo uistinu dobru komunikaciju sa FIBA-om, i pokušavamo naći neki način da ovo platimo. I njima je stalo da ne budemo suspendirani, a ta opasnost uistinu postoji - po procedurama su nas već trebali suspendirati i ne bi igrali kvalifikacijski turnir – kazao je Miloš o potencijalnoj suspenziji KS BiH i opasnosti koja vreba zbog presude ovog spora.

Ozbiljan teret

Ova tužba prema svemu sudeći zadat će ozbiljan finansijski udarac Savezu, a trenutno nemaju priliku da promaše niti jednom.

- Savez nema riješeno finansiranje, kao što i znate, za nas su ovo ozbiljni novci. Uspjeli smo isfinansirati odlaske na Europska prvenstva i ženskih i muških selekcija za 16 i 18 godina, okupljamo žensku seniorsku reprezentaciju ovih dana, kao i muški kvalifikacijski turnir, tako da uistinu imamo puno troškova. Ova presuda je za nas ozbijan teret u svakom smislu – kazao je o Miloš o trenutnom stanju „kase“ Košarkaškog saveza BiH.

"Idemo dalje!"

Za kraj, Miloš je ipak završio nešto vedrijim porukama, porukama da ovo nije kraj.

- Bez obzira na ovo, KS BiH će naći način da preživi i ovaj udarac. Pokrenuto je jako puno novih aktivnosti, o čemu će javnost vrlo brzo biti obaviještena. Idemo dalje! – zaključio je Dalibor Miloš razgovor za portal „Avaza“ uz poruku podrške.

Nakon svega, treba naglasiti da smo probali kontaktirati i Vedrana Bosnića kako bi govorio o ovoj situaciji. Međutim, na upit nikad nismo dobili odgovor.

Reprezentativcima sretno u nastavku priprema, kao i Košarkaškom savezu naše zemlje – trebat će im.