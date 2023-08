Emir Mutapčić za "Dnevni avaz" o utakmici BiH - Izrael: Tri igrača nam mogu napraviti problem

Nakon primjetnih oscilacija u prve dvije utakmice na pretkvalifikacionom turniru za Olimpijske igre košarkaši Bosne i Hercegovine su u trećoj u potpunosti nadigrali selekciju Mađarske. Brojali su „Zmajevi“ do 100, pa i do 103, u veoma bitnoj pobjedi za reprezentaciju.



U polufinalu protivnik naše reprezentacije danas će biti selekcija Izraela (20:30 sati). O nastupu reprezentacije BiH na pretkvalifikacionom turniru za OI za "Dnevni avaz“ govorio je proslavljeni bh. košarkaš i trener Emir Mutapčić.

Prolaz najbitniji

- Utakmicu protiv Poljske sam gledao i to možda jeste bilo naše najslabije izdanje, ali je bila utakmica protiv glavnog favorita. Poljska je prošle godine igrala polufinale Eurobasketa, tako da je to bio najteži protivnik. Bio je slabiji performans, ali reprezentacija ide dalje i to je najbitnije – započeo je Emir Mutapčić za "Dnevni avaz“, pa nastavio o utakmici protiv Mađarske.

- Radio sam u Mađarskoj, znam kakva je tamo situacija. Znam čime Savez sve raspolaže i trener koji tamo radi. Oni su izgubili 25 razlike. Treba utakmice gledati kroz tu prizmu – dodao je.

Mutapčić je svjestan svega što se dešavalo u pripremnom periodu naše reprezentacije.

- Kada igra reprezentacija, ja to gledam drugim očima. Kada čovjek sagleda cijelu situaciju, šta se sve dešava kod nas i šta se dešava kod drugih, to je velika razlika. Igračima je mnogo lakše igrati u ostalim reprezentacijama, s obzirom na uslove koje imaju – kazao je Mutapčić.

Udarne igle

Napominje da je Izrael na ovaj turnir došao u podmlađenom sastavu, ali da ih krasi izuzetna timska igra.

- Reprezentacija Izraela igra u podmlađenom timu. Nema najboljeg igrača, Denija (Avdije, op.a.). I oni igraju promjenljivo. Izgubili su posljednju utakmicu od Estonije, ali znajući kolika je važnost košarke u Izraelu i da je sport broj jedan, mislim da će biti to težak protivnik. Nema veze u kojem sastavu igraju – rekao je Mutapčić, koji je nastupao dvije godine za Hapoel iz Jerusalema.

Istakao je tri igrača na koja će naša reprezentacija trebati obratiti posebnu pažnju.

- Roman Sorkin, koji je imao veoma dobru sezonu u Makabiju iz Tel Aviva, Timor Bar iz Hapoela, te Jam Madar (Yam), koji je iznenađujuće bio jedan od bitnijih igrača Partizana u Euroligi. To će biti igrači koji će nam moći napraviti problem. Vrlo je bitno da se mi izdignemo iznad situacija koje su se dešavale prije početka turnira. Reprezentacija BiH je jača nego ikada prije. Ima igrača koji igraju u ozbiljnim klubovima. Mislim da uz našu koncentraciju, Izrael neće biti problem – zaključio je Emir Mutapčić za "Dnevni avaz“.

Prva zvijezda

Jam Madar bio je glavna uzdanica Izraela u prethodnim utakmicama.

- Bećiragić će naći ono što je potrebno da prevaziđe taj problem. Što se Madara tiče, svi znamo kakvi su Gegić i Vrabac igrači u odbrani. Oni mogu zaustaviti bilo kojeg igrača, samo je bitno da igramo malo bolju timsku odbranu i da im pomognemo – kazao je Mutapčić.