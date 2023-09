Trofej Mundobasketa dobiva novog vlasnika: Sve ili ništa u Manili

Završene su obje grupne faze Svjetskog prvenstva u košarci i poznati su svi učesnici četvrtfinala.



U četvrtfinalu, koje će se igrati danas, 5. septembra, i sutra, 6. septembra, igrat će: Litvanija – Srbija, Italija – SAD, Njemačka – Latvija i Kanada – Slovenija.

Vrlo lako je primijetiti da će u završnici Mundobasketa nedostajati branilac titule, Španija. Iako su u obje utakmice druge grupne faze, protiv Latvije i Kanade, vodili do posljednjih minuta, Španci nisu uspjeli sačuvati svoju prednost i oni će ostatak prvenstva gledati ispred malih ekrana.

Iznenađenje turnira

Mnogi su uspjeli opravdati status favorita, dok ima i onih koji su brzo izgorjeli u svojoj želji da postignu veliki rezultat. Iznenađenja nije nedostajalo u prvoj sedmici igranja velikog turnira.

Od ispadanja favorita za osvajanje medalje u grupnoj fazi, do onih ljepših priča poput reprezentacije Latvije.

Iako su ostali bez svog najboljeg igrača (Kristaps Porzingis) pred početak Mundobasketa, te kapitena (Dairis Bertrans) zbog povrede u velikoj pobjedi protiv Francuske, nisu se predavali i oni su jedan učesnik četvrtfinala. Upisali su pobjede protiv favorizirane Španije, a onda i Brazila kako bi osigurali svoj historijski plasman.

Pored Latvije vjerovatno najveće iznenađenje turnira je i reprezentacija Kanade, barem za one koji ne prate njihov rad.

Kanađani su na ovaj turnir došli kao nepoznanica, iako to ne bi smjeli biti, jer je to reprezentacija predvođena NBA zvijezdama, od kojih je Šaj Gildžus-Aleksander (Shai Gilgeous-Alexander) zasigurno najveća. To je i pokazao protiv Španije u utakmici za prolazak dalje.