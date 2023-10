Mirza Teletović generalni menadžer Akademije OKK Spars

Nekadašnji košarkaški reprezentativac Bosne i Hercegovine Mirza Teletović zvanično je postavljen za generalnog menadžera Akademije OKK Spars, te će, zajedno sa šefom omladinskog pogona Markom Trbićem realizirati program okupljanja najtalentiranije djece iz cijele BiH.

Na ovaj potez OKK Spars se odlučio jer želi vratiti ovaj klub na kartu najboljih omladinskih klubova u Evropi, a Teletović je prihvatio ponudu, jer smatra da naši mladi košarkaši moraju dobiti što bolje uslove za razvijanje, s obzirom na potencijal koji posjeduju, a on će svojim znanjem, kontaktima, iskustvom, pomoći u njihovom košarkaškom razvoju.

- Mislim da mogu da doprinesem da krenemo ponovo u proizvodnju mladih igrača jer to je sigurno nešto što nam nedostaje. Sparsi su u zadnjih deset godina napravili najviše reprezentativaca BiH i mislim da tu ima najviše prostora i mogućnosti da se proizvode igrači. Druga bitna stvar je da je vrijeme da se pojavi neko u Bosni i Hercegovini preko koga mladi igrači mogu da dobiju šansu da kada budu spremi i već izgrađeni košarkaši mogu da pređu u neke bolje klubove, da im damo priliku da idu na školovanje na koledže u SAD-u, jer smo vidjeli da su se neki igrači koji su se u Americi školovali vratili i sada igraju za reprezenatciju. Ja sigurno sa svojim poznanstvima mogu da napravim jako povoljnu situaciju za svu tu djecu koja budu tu pod mojim nadzorom. Prvi tim me trenutno ne zanima, nego samo mlade selekcije i razvoj mladih igrača. Želimo da vratimo ono što se izgubilo a to je rad s mladom djecom, maksimalno profesionalno uz novu metodologiu treniranja i rada, da im damo priliku da igraju što više turnira van BiH - rekao je Teletović.

Okupiti talente

Direktor Sparsa Nermin Selimović kazao je da su nakon nekoliko godina katastrofalnih rezultata omladinskih reprezentativnih selekcija, odlučili učiniti konkretne stvari po pitanju proizvodnje mladih igrača. Posljednjih nekoliko godina, kako dodaje, zanemaren je rad sa mladima, a ne tako davno sve naše reprezentativne selekcije bile su u A diviziji, a u svakoj od tih selekcija je bilo po 5-6 igrača Sparsa.

Kako ističu iz ovog sarajevskog kluba, cilj je pod okrilje Akademije Spars okupiti najtalentovanije dječake rođene 2008. godine i mlađe iz cijele BiH, kojima će se stvoriti najbolji mogući uslovi za treniranje i napredak.

- Projekat je nazvan “Spars 2026.”, a koji podrazumijeva da ćemo u toj godini na parket poslati sastav napravljen isključivo od igrača iz vlastitog omladinskog pogona, a konačni cilj će nam biti igranje u Regionalnoj ABA ligi - tvrdi Selimović, koji je podsjetio na činjenicu da su juniori Sparsa, prije nekoliko godina, sa velikim uspjehom nastupali u omladinskoj Euroligi, gdje su čak u nekoliko navrata igrali i samu završnicu.

Škola košarke

Adin Vrabac, Stefan Glogovac, Đoko Šalić, Aleksej Nikolić, Adi Zahiragić, Nedim Buza, Edin Atić, Ajdin Penava, Amar Gegić, Aleksa Stepanović, Fahrudin Manjgafić, Ibrahim Durmo, Sani Čampara, Srđan Kočić, Kenan Kamenjaš, Tarik Biberović, Vojin Ilić, Darko Bajo, Zinedin Mulić, Tarik Bukva, Harun Zrno, Filip Jović, Alem Fejzić…, i mnogi drugi nosili su dres Sparsa, a pod vodstvom Mirze Teletovića, vjeruje se da će se dani “evropske slave” ponovo vratiti pod košarkaške obruče.



Omladinske selekcije Akademije Spars treniraju u dvorani Goran Čengić na Grbavici. Škola košarke broji oko 400 dječaka, koji treniraju osnovnim školama na području Grada Sarajeva, a uz pomoć Mirze Teletovića, očekuje se da broj dječaka bude još i veći, te da ti dječaci, za nekoliko godina, igraju bitnu ulogu u reprezentativnoj košarci naše zemlje.