Senzacija Denvera: Na pogon Redžija Džeksona i Džordana uništili Kliperse

Košarkaši Denver Nagetsa priredili su pravu senzaciju pošto su na gostovanju u Los Anđelesu, poslije preokreta, savladali Kliperse 113:104, i to, bez udarnih igrača, Nikole Jokića, Erona Gordona i Džamala Marija.

Zanimljivo, upravo to se i dogodilo do poluvremena. Kripto Arena u Los Anđelesu vidjela je mnogo bolju igru izabranika Majka Melouna koji su, pomalo iznenađujuće, do poluvremena preuzeli vođstvo za 58:56.

Sa druge strane, Klipersi, koji su igrali u najjačem sastavu sa Lenardom, Hardenom i Vestbrukom dali su svoj maksimum. Uslijedio je preokret i blistava četvrtina koju su dobli sa 32:19.

U tim momentima, djelovalo je da Nagetsi neće moći da izdrže njihov ritam i da je meč prelomljen. Ipak, poslije minute odmora uslijedio je povratak na parket i furiozna igra Džeksona i Džordana koji su inicirali nevjerovatnu seriju poena. Sa druge strane, odbrana Nagetsa potpuno je funkcionisala pa je tim iz Kolorada brzo izjednačio i preuzeo vođstvo. Poslije 10 minuta posljednje dionice i serije 25:8, na semaforu je pred posljednje dvije minute pisalo 102:96.