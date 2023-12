S nekim investicijama ima uspjeh, a zbog nekih kritiziran: Teletović ulaže na sve strane

On je 2017. godine dobio relevantne dozvole Federalnog ministarstva okoliša i turizma za pokretanje ovog projekta, a u jesen 2018. godine počeli su radovi na izgradnji mini hidrocentrale. Planirana vrijednost radova trebala je iznositi 12,3 miliona KM. Kompanija „Eko-Vat je trebala imati saglasnost mještana putem zbora građana, za šta su građani tvrdili da se nikada nije desilo, dok su iz Teletovićeve firme tvrdili drugačije.

Ipak, najveća njegova investicija bila je kompanija „Eko-Vat“ s kojom je planirao izgradnju mini hidroelektrane „Zlate“ na Doljanki, no od tog projekta, kako stvari stoje trenutno, neće biti ništa.

On posjeduje nekretnine i poslovne prostore u Jablanici, gdje trenutno i živi. Osim toga, posjeduje i nekretnine u Španiji i SAD, gdje je igrao tokom profesionalne karijere.

Ipak, Teletović je imao više uspjeha s drugim projektima. On je krajem 2021. godine postao suvlasnik poznate mostarske Poliklinike Vitalis, a udio je kupio od bivšeg predsjednika FK Velež Šemsudina Hasića.

Dodatni problem za ovaj projekt je to što je Parlament FBiH prošle godine usvojio odluku o zabrani izgradnje mini hidrocentrala, čime je, čini se, zacementirana njegova sudbina.

Osim toga, Teletović je prošle godine kupio udio i u firmi za proizvodnju sportske opreme No1. On se tada dogovorio s vlasnikom brenda Nihadom Selimovićem da se jedan dio proizvodnje sportske opreme prebaci u Jablanicu, što se i realiziralo u februaru prošle godine.

Riječ je o investiciji vrijednoj više od dva miliona KM. U početku je u toj kompaniji radilo 50 radnika, najavljivano je povećanje za još 100 radnika, no nije poznato da li se to realiziralo.

Moguće uspjeti

Mirza Teletović je u govoru na jednoj konferenciji 2018. godine kazao da je uvijek pokazivao interes za biznis i da su se stalno rađale neke poslovne ideje.

- Ono što odgovorno mogu reći je da ću u poslovnom svijetu biti pouzdan partner, baš kao što sam to bio i na parketu. Cilj mi je zaustaviti odlazak mladih iz BiH. Dosta razgovaram s njima i trudim se uvjeriti ih da je ovdje moguće uspjeti, a zaista imam ogromno povjerenje u naš narod i u BiH. Mladima želim dati priliku, omogućiti im zaposlenje, a siguran sam da to mogu napraviti i kroz moje privatne kontakte. Uvijek se držim svojih principa i sve što obećam, to ću i da uradim – govorio je Teletović tada.