Poslovni poduhvati Jusufa Nurkića: "Bosanska zvijer" na parketu, uspješan biznismen van njega

"Dnevni avaz“ u novom specijalnom prilogu donosi priče investicijama bh. sportista.

Najbolji košarkaš Bosne i Hercegovine Jusuf Nurkić trenutno igra u najjačoj ligi svijeta – NBA. Čak i najniži ugovori te lige donose milionsku zaradu košarkašima, a Jusuf je odavno iznad toga.



Izabran kao 16. pik na NBA draftu 2014. godine od Čikago Bulsa, bio je razmijenjen nedugo nakon toga u Denver Nagetse, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 3,6 miliona dolara. Nakon toga, zbog konstrukcije ugovora u NBA ligi, prvo Denver, a onda i Portland, u koji je prešao 2017. godine, imali su priliku da produže s njim saradnju, po kojoj je zaradio dodatnih 4,8 miliona dolara.

Nurkić je 2018. potpisao četverogodišnji ugovor vrijedan 48 miliona dolara, da bi 2022. potpisao s agentom Ričom Polom (Rich Paul), jednim od najutjecajnijih ljudi u NBA ligi i prijateljem Lebrona Džejmsa (James), koji je uspio da mu donese novi četverogodišnji ugovor – ovaj put vrijedan 70 miliona dolara, što ga čini 100. najplaćenijim igračem u NBA trenutno te 14. centrom po zaradi.

Posao s kafom

Naš najbolji košarkaš je dosad od igranja košarke zaradio 89 miliona dolara, a zarada bi do 2026. godine mogla porasti i na 126 miliona dolara. Međutim, to nije jedini način na koji on zarađuje svoj novac.