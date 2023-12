Zvijezda Žalgirisa Kinan Evans za "Dnevni avaz": Život u BiH mi je bio prijatan, Musa je dobar igrač, a još bolji čovjek

Priliv američkih košarkaša evropskoj košarci nikad nije bio veći. Uspjesi evropskih igrača u NBA ligi dovode do rasta broja zainteresovanih, čak i preko okeana.



Iako ove sezone imamo priliku gledati poznata NBA imena, nije baš svaki američki košarkaš dobio crveni tepih prilikom dolaska.

Jedan od takvih je i Kinan Evans (Keenan), zvijezda Žalgirisa i jedan od najboljih bekova današnjice u evropskoj košarci. Evans je u svojoj prvoj sezoni, po završetku koledž karijere i prolaska kroz G League (razvojna liga NBA timova), došao ni manje ni više u Bosnu i Hercegovinu, gdje je nastupao za Igokeu. Nakon toga je s velikim uspjehom igrao za Hapoel iz Haife, Makabi iz Tel Aviva, prije nego što se pred početak prošle sezone preselio u Litvaniju, gdje igra za Žalgiris iz Kaunasa.

Evans je u ekskluzivnom razgovoru za "Dnevni avaz" govorio o navikavanju na evropski stil života, uspomenama na BiH, dobrim i manje dobrim trenucima, kao i o tome kako mu je bh. reprezentativac Džanan Musa pomogao kada je zadobio tešku povredu.

Evropska košarka

Možete li podijeliti s našim čitaocima Vaš put od koledža do postanka jednog od najboljih igrača Eurolige?

- Nakon koledža, otišao sam u NBA ligu, gdje sam igrao za Detroit Pistonse. Oni su me poslali G League. To mi se nije svidjelo, pa sam došao u Bosnu i Hercegovinu. To je bilo interesantno prvo prekookeansko iskustvo za mene. Tu sam dobio svoj prvi osjećaj kakva je konkurencija u Evropi i kakva se košarka igra. Nakon toga sam otišao u Hapoel iz Haife, gdje sam imao odličnog trenera, koji mi je možda i najviše pomogao u razumijevanju evropskog načina razmišljanja i to ne samo na terenu.

Spomenuli ste BiH, kakvo je bio Vaše iskustvo u našoj državi? Čega se rado sjetite iz tog doba?

- Dolazak u Bosnu je bio interesantan. Iako mnogi nisu pričali engleski jezik, to je bilo novo iskustvo za mene. Imao sam nekoliko veoma dobrih saigrača, a uspio sam i proputovati cijeli taj region.

Također, za jednog početnika u svijetu košarke, cijene su bile prilagođene tome. Moram spomenuti i da je hrana bila veoma dobra. Imali smo jedan restoran u kojem smo stalno jeli. Tamo ljudi nisu pričali engleski baš najbolje, ali kada bi me vidjeli odmah su znali ko sam i šta volim da jedem.

To je bio prijatan period u životu. A onda je došao koronavirus i ugasio tu sezonu, iako smo bili na ivici plej-ofa.