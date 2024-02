Video / Pogledajte kako je Luka Dončić poželio dobrodošlicu novim igračima Dalasa

Dalas je prvu četvrtinu dobio 47:30, čime je postavio rekord efikasnosti franšize u prvom dijelu meča. Naravno, za to je najzaslužniji Dončić, koji je postigao čak 18 poena. Do poluvremena je imao 22 poena, 7 skokova i 6 asistencija. Tako je ostvario već 41. prvo poluvrijeme s učinkom 20/5/5 u najvažnijim kategorijama otkako je prije šest godina došao u NBA. Za ilustraciju kakav je to učinak poslužit će podatak da prvi do njega s takvim brojkama u ovom periodu ima 20 spomenutih poluvremena manje, a to je Nikola Jokić.