Video / Dan kada je Kobi Brajant šokirao i svoje saigrače: Sve za pobjedu, a brat mu je postao neprijatelj

Kobi je pred sami početak meča saigračima rekao da će u prvom napadu Španaca dati Gasolu do znanja da nisu braća u tom finalu, a Lebron Džejms (LeBron James) i ostali saigrači mu nisu vjerovali.

Brajant je bio veliki prijatelj s Gasolom, u to vrijeme su bili saigrači u Los Anđeles Lejkersima, međutim, kada su se našli na parketu jedan nasuprot drugog, Kobi ga je gledao kao neprijatelja.

Krenula je utakmica, Brajant je znao da će Gasol blokirati šutera. I onda šok. Svom snagom se Brajant zaletio u Gasola, napravio je faul, dobio ličnu grešku, ali dokazao svoje tvrdnje.

- Rekao je da će u prvom napadu da udari Gasola u prsa. Nismo mu vjerovali da će to da uradi. Daj. čovječe. on ti je saigrač, nema šanse da to uradiš. Znao je da prvi napad ide preko njega...

Kunem vam se, prvi napad na utakmici je to uradio. Bili smo u fazonu "je**te šta se desilo" - rekao je Lebron Džejms u dokumentarcu "Redeem Team" koji govori o nastupu američke reprezentacije na OI u Pekingu.

Kobijevi saigrači su bili u nevjerici zbog tog poteza Brajanta, ali su shvatili njegovu poruku. SAD su na kraju slavile sa 118:107 i osvojile zlatnu medalju.