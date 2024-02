Nurkićev pakleni saigrač s još paklenijim srednjim imenom

Sjajni bek šuter igra svoju 9. sezonu u Arizoni, a kako je on rastao, tako se i Finiks dizao iz pepela.

Ljubitelji najjače košarkaške lige na svijetu često ostaju do ranih jutarnjih sati zalijepljeni uz male ekrane, kako bi gledali svoje najdraže igrače, a predstavnik BiH među elitom svjetske košarke je Jusuf Nurkić.

Njegov otac, Melvin Buker (Melvin Booker), bio je dugogodišnji član milanske Olimpije, tadašnjeg Sonyja iz Milana. Taj tim usko je povezan s Đorđom Armanijem (Giorgio), jednim od najpoznatijih svjetskih dizajnera koji je osnovao kompaniju 1975. godine. Armani je također vlasnik ovog euroligaškog tima.

Međutim, na žalost mnogih, otac mu nije dao to ime. To je rad njegove majke, koja je izabrala mnogo ranije to ime. Čak je i sam Devin objasnio o čemu je riječ.

- Ne, nije zbog Đorđa. Moj otac igrao je za italijanski tim - Armani - pa tako ima korelacije. Ali ne, moja mama me nazvala mnogo prije toga - rekao je Buker u jednom intervjuu za ESPN, dodavši da ga je uspio upoznati.

Iako nije dobio ime striktno po Đorđu, ne umanjuje se činjenica da je ovdje riječ o paklenom igraču s još paklenijim srednjim imenom, koji žari i pali NBA ligom.