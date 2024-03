Sparsi slavili nakon produžetaka protiv Bosne u gradskom derbiju

Košarkaši Sparsa su u susretu 20. kola prvenstva BiH večeras u dvorani "Goran Čengić" na Grbavici nakon produžetka pobijedili gradskog rivala Bosnu sa 104:100.

Sparsi su uspjeli iznenaditi favoriziranu Bosnu i prekinuti niz pobjeda Studenata, koji su nakon ovog poraza vjerovatno ostali bez prvog mjesta uoči Lige za prvaka. S druge strane, Sparsi su došli do 11. pobjede i imaju sada realne šanse da zaigraju u Ligi 6.

Sparsi su do pobjede došli zahvaljujući odličnoj posljednjoj četvrtini te boljoj predstavi u produžetku.

Naime, Bosna je u meč ušla mnogo bolje i pune tri četvrtine imala je rezultatsku prednost. No, u posljednjoj četvrtini došlo je do velikog pada u igri Studenata, što su iskoristili domaći igrači koji predvođeni Amerikancima More i Valasom serijom 11:1 prvo dolaze do izjednačenja a ubrzo i do vodstva.

Do kraja se igralo izjednačeno, Sparsi su uglavnom držali minimalnu prednost, a Bosna je u posljednjim sekundama košem Ilića uspjela da dođe do izjednačenja 86:86 i produžetka.

Ipak, u dodatnih pet minuta razigrao se i treći Amerikanac u redovima Sparsa koji je vodio svoj tim do važne pobjede postigavši sedam od svojih 17 poena.

Najefikasniji kod Sparsa sa po 20 poena bili su Mori i Valas koji je sakupio i 11 skokova, a kod Bosne Ilić sa 25 i Zubac sa 14 poena.