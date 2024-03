Legenda hrvatske košarke odlučio dati svoj film besplatno navijačima

Jedan od najuspješnijih košarkaša svih vremena Dino Rađa, odlučio je besplatno pokloniti navijačima svoj dokumentarni film.



Dino je bio hrvatski centar u svojoj karijeri osvajao olimpijske, svjetske i evropske medalje, ima dva naslova Eurolige i sjajne sezone u dresovima Jugoplastike, Virtus Rome, Boston Seltiksa, Panatinejkosa, Olimpiakosa, Zadra, Cibone i Splita.

Rađa je zbog veličanstvene karijere i svih uspjeha dobio pozivnicu za ulazak u košarkašku Kuću slavnih 2018. godine.

Sve te sjajne priče ispričane su u dokumentarnom filmu kojeg je nazvao "Rađa".

Četiri godine nakon svečane premijere, Dino Rađa je odlučio svoj dokumentarni film dati besplatno svim navijačima, putem YouTubea i Vimea:

- Nakon premijere u hrvatskim kinima, razmišljao sam što napraviti s filmom. Puno ljudi me ispitivalo gdje ga mogu pogledati. Zaključio sam da je jedino ispravno da ga objavim besplatno na internetu da ga svi navijači mogu vidjeti. Jer to je priča o napornom radu i odricanju, jedinim stvarima koje te mogu pogurati prema velikim rezultatima. Film je za sve mlade ljude kojima treba malo dodatne motivacije. Ako želiš od Splita doći do Kuće slavnih, nema izgovora – rekao je Dino Rađa.

Legendarni Rađa se najviše istakao kao igrač Jugoplastike. U žutom dresu Jugoplastike, zajedno sa svojim saigračima, Dino je ostavio zadivljen košarkaški svijet s uzastopnim naslovima u Euroligi.