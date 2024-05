Dončić preko Gobera za pobjedu i veliku prednost Dalasa

U velikoj drami košarkaši Dalas Maveriksa su ostvarili gostujuću pobjedu nad Minesotom rezultatom 109:108 i tako došli do velike prednosti od 2:0 u mečevima finala Zapadne konferencije.

Samo minut do kraja Minesota je imala pet koševa prednosti, no nakon toga više nisu ništa pogodini.

Koš za pobjedu pogodio je Luka Dončić tri sekunde do kraja i to preko jednog od najboljih defanzivaca Rudija Gobera. Imala je i Minesota priliku nakon toga da dođe do pobjede, no Naz Rid je promašio šut za tri poena.

Luka Dončić je bio i najefikasniji kod pobjednika, a upisao je i tripl-dabl učinak. Ubacio je 32 poena, podijelio 13 asistencija i uhvatio deset skokova.