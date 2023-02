Trener Konahsa: Potpuno smo spremni za izazove koje nosi duel protiv prvaka BiH

Trener prvaka Velsa Konahsa Endi Morison (Andy Morrison) izjavio je da je njegova ekipa spremna za duel sa Sarajevom.

- Potpuno smo spremni za izazove koje nosi duel protiv aktuelnog prvaka BiH. Dat ćemo sve od sebe za pozitivan rezultat, rekao je Mosisom i dodao:

Osvrnuo se i na rezultate Konahsa u prethodnom periodu.

- To je odraz našeg vrijednog rada, mislim da smo među najboljim ekipama u Velsu u prethodnom periodu, a ovo je kao neki vid nagrade.

Morison je smatra da njegova ekipa ima više šanse kada se igra ovakav format takmičenja - s jednom utakmicom.

- Mislim da je to mač sa dvije oštrice, da budem iskren. Pokazali smo da smo kvalitetni prošle godine, u dvije utakmice pobijedili smo Kilmanrok 2:0, a ovdje smo izgubili 1:0 od Partizana. No, tokom 90 minuta imaš više šanse protiv superiornijeg protivnika, nego u dvije utakmice. To je jasno, zaključio je Morrison.