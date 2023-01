Džemal Hadžiabdić za „Avaz": Doha se toliko promijenila, kao da sam došao u neki drugi svijet

Gost Fudbalskog saveza Katara

- Doputovao sam tek sinoć preko Splita i Zagreba... Sve ovdje je besprijekorno. Kada sam izašao iz aviona domaćinu su odmah preuzeli moje kofere, a čekao me automobil. Mislim da će ovo biti, ako ne najbolje, onda jedno od najbolje organizovanih svjetskih prvenstava u historiji. Obezbjeđenje je na svakom koraku, niko ne može. Niko ne može ući u hotel ili negdje drugo bez specijalne akreditacije. Sin i ja smo smješteni u Grand Hajat hotelu, gdje sam i živio jedno vrijeme dok sam bio trener u Kataru...

- Drago mi je što me nisu zaboravili... Upravo se spremam da krenem na otvaranje. Organizacija je zaista perfektna, ovako nešto još nisam doživio u svom životu. Sve je perfektno. Drago mi je što sam se nakon desetak godina vratio u Dohu, istakao je Hadžiabdić.

Legendarni Hadžiabdić je ostavio dubok trag u Kataru, gdje je radio kao trener od 1992. do 2010. godine. U dva navrata je bio i selektor reprezentacije Katara...

Baš je ugodno

U razgovoru sa Hadžiabdićem saznali smo da nije mogao prepoznati Dohu.

- Toliko toga se izgradio u posljednjih desetak godina, kao da sam došao u neki drugi svijet. Nemoguće je šta je sve napravljeno i kako lijepo to izgleda. Naravno, iskoristit ću priliku da sve to malo razgledam, da vratim memoriju na divne trenutke provedene u Dohi. Ovdje žive divni ljudi. Drago mi je što me nisu zaboravili – hvala im na tome – istakao je Hadžiabdić.

Trenutno je u Dohi tridesetak stepeni Celzijusa.

- Naš hotel je na obali mora, puše lagani vjetrić. Baš je ugodno, prenosi Čorba.