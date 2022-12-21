Pročitajte najbolje sastave svih svjetskih prvenstava: Od Urugvaja do Katara

Prethodna 21 mundijal obilježili su:
URUGVAJ 1930: Jakšić (Jugoslavija) - Ivković (Jugoslavija), Nasazi (Urugvaj) - Gestido (Urugvaj), Monti (Argentina), Andrade (Urugvaj) - Fereira (Argentina), Kastro (Urugvaj), Stabile (Argentina), Sea (Urugvaj), Skarone (Urugvaj).
ITALIJA 1934: Zamora (Španija) - Monzeljo (Italija), Kinkoses (Španija) - Silauren (Španija), Monti (Italija), Vagner (Austrija) - Konen (Njemačka), Meaca (Italija), Orsi (Italija), Gvaita (Italija), Nejedli (Čehoslovačka).
BRAZIL 1950: Ramaljets (Španija) - Gonzales (Urugvaj), Tehera (Urugvaj) - Varela (Urugvaj), Bauer (Brazil), Pučades (Španija), Gainsa (Španija) - Zizinjo (Brazil), Ademir (Brazil), Skijafino (Urugvaj), Giđa (Urugvaj).
ŠVICARSKA 1954: Grošic (Madarska) - Andrade (Urugvaj), Santamarija (Urugvaj), Librih (Njemačka) - F. Valter (Njemačka), Božik (Mađarska), Hidegkuti (Mađarska), Cibor (Mađarska) - Ran (Njemačka), Puškaš (Mađarska), Kočiš (Mađarska).
ŠVEDSKA 1958: Jašin (SSSR) - Ðalma Santos (Brazil), Orlando (Brazil), Belini (Brazil), Nilton Santos (Brazil) - Garinča (Brazil), Hamrin (Švedska), Kopa (Francuska), Didi (Brazil) - Pele (Brazil), Fonten (Francuska).
ČILE 1962: Šrojf (Čehoslovacka) - Voronjin (SSSR), Šnelinger (Nemačka), Č. Maldini (Italija), Ðalma Santos (Brazil) - Zito (Brazil), Zagalo (Brazil), Masopust (Čehoslovačka) - Vava (Brazil), L. Sančez (Čile), Garinča (Brazil).
ENGLESKA 1966: Benks (Engleska) - Mur (Engleska), Bekenbauer (Njemačka), Hetges (Njemačka), Marsolini (Argentina) - Haler (Njemačka), B. Čarlton (Engleska), Bene (Mađarska), Simoeš (Portugalija) - Harst (Engleska), Euzebio (Portugal).
MEKSIKO 1970: Mazurkijevič (Urugvaj) - Karlos Alberto (Brazil), Bekenbauer (Njemačka), Pjaca (Brazil), Faketi (Italija) - Žairzinjo (Brazil), B. Čarlton (Engleska), Žerson (Brazil), Rivera (Italija) - G. Miler (Njemačka), Pele (Brazil).
NJEMAČKA 1974: Tomaševski (Poljska) - Fogts (Njemačka), Bekenbauer (Njemačka), Surbir (Nizozemska), Marinjo (Brazil) - Dejna (Poljska), Neskens (Nizozemska), Oblak (Jugoslavija) - Resenbrink (Nizozemska), Lato (Poljska), Krojf (Nizozemska).
ARGENTINA 1978: Filjol (Argentina) - Nelinjo (Brazil), Krol (Nizozemska), Ðentile (italija), Kabrini (Italija) - Betega (Italija), Ardiljes (Argentina), Han (Nizozemska) - Bertoni (Argentina), Rosi (Italija), Kempes (Argentina).
ŠPANIJA 1982: Zof (Italija), Luzinjo (Brazil), Kolovati (Italija), Ðentile (Italija), Žunior (Brazil) - Falkao (Brazil), Ziko (Brazil), Platini (Francuska) - Bonjek (Poljska), Rosi (Italija), Rumenige (Njemačka).
MEKSIKO 1986: Pfaf (Belgija) - Žosimar (Brazil), Amoros (Francuska), Cezar (Brazil) - Kulemans (Belgija), Tigana (Francuska), Platini (Francuska) - Larsen (Danska), Maradona (Argentina), Butragenjo (Španija) - Lineker (Engleska).
ITALIJA 1990: Gojkoečea (Argentina) - P. Maldini (Italija), Barezi (Italija), Breme (Njemačka) - Gaskojn (Engleska), Mateus (Njemačka), Stojković (Jugoslavija) - Mila (Kamerun), Maradona (Argentina), Klinsman (Njemačka) - Skilaći (Italija).
SAD 1994: Prudom (Belgija) - Žoržinjo (Brazil), M. Santos (Brazil), P. Maldini (Italija) - Balakov (Bugarska), Dunga (Brazil), Hadži (Rumunija) - R. Bađo (Italija), Brolin (Švedska), Stoičkov (Bugarska) - Romario (Brazil).
FRANCUSKA 1998 (nema idealnih 11)
Golmani: Bartez (Francuska), Čilavert (Paragvaj); odbrana: Roberto Karlos (Brazil). Desai, Tiram (Francuska), F. de Bur (Nizozemska), Gamara (Paragvaj); vezni red: Dunga, Rivaldo (Brazil), M. Laudrup (Danska), Zidan (Francuska), Davids (Nizozemska); napadači: Ronaldo (Brazil), Šuker (Hrvatska), B. Laudrup (Danska), Bergkamp (Nizozemska).
JAPAN 2002 (nema idealnih 11)
Golmani: Kan (Njemačka), Ruštu (Turska); odbrana: Roberto Karlos (Brazil) Kembel (Engleska), Jero (Španija), Mjung Bo (Južna Koreja), Ozalan (Turska); vezni red: Rivaldo, Ronaldinjo (Brazil), Balak (Njemačka), Rejna (SAD), Sang Čul (Južna Koreja); napadači: Ronaldo (Brazil), Klose (Njemačka), Dijuf (Senegal), Šaš (Turska).
NJEMAČKA 2006 (nema idealnih 11)
Golmani: Bufon (Italija), Leman (Njemačka), Rikardo (Portugal); odbrana: Ajala (Argentina), Teri (Engleska), Tiram (Francuska), Lam (Njemačka), Kanavaro, Zambrota (Italija), Karvaljo (Portugal); vezni red: Ze Roberto (Brazil), Zidan, Vijeira (Francuska), Balak (Njemačka), Pirlo (Italija), Gatuzo (Italija), Figo, Maniš (Portugal); napadači: Krespo (Argentina), Anri (Francuska), Klose (Njemačka), Toti, Toni (Italija).
JUŽNA AFRIKA 2010: Kasiljas (Španija) - Ramos (Španija), Lusio (Brazil), Pujol (Španija), Lam (Njemačka) - Švajnštajger (Njemačka), Ćavi (Španija), Inijesta (Španija) - Snajder (Nizozemska), Forlan (Urugvaj), Vilja (Španija).
BRAZIL 2014: Nojer (Njemačka) - De Fraj (Nizozemska), T. Silva (Brazil), Humels (Njemačka), Rojo (Argentina) - Kros (Njemačka), H. Rodrigez (Kolumbija), Lam (Njemačka) - Roben (Nizozemska), T. Miler (Njemačka), Oskar (Brazil).
RUSIJA 2018: Loris (Francuska) - Tripijer (Engleska), Varan (Francuska), Lovren (Hrvatska), Jang (Engleska) - Paulinjo (Brazil), Modrić (Hrvatska) - E. Azar (Belgija), Grizman (Francuska), Nejmar (Brazil) - Mbape (Francuska).
KATAR 2022 (nema idealnih 11)
Renomirani francuski sportski list „L'Equipe“ je izabrao idealni sastav Mundijala 2022: Golman: Livaković (Hrvatska); Odbrana: Hakimi (Maroko), Sais (Maroko), Gvariol (Hrvatska), Akunja (Argentina); Sredina terena: Fernandez (Argentina), Amrabat (Maroko), Modrić (Hrvatska); Napad: Saka (Engleska), Mesi (Argentina), Mbape (Francuska).