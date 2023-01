Zdravko Mamić: Nemojte dozvoliti da fukare ruše naš klub

Nije dugo trajala idila u hrvatskom nogometu. Nakon veličanstvenog osvajanja bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu 2022. u Kataru, fokus javnosti se prebacio na zagrebački Dinamo, gdje se vode velike bitke oko prevlasti. Podsjetimo, struja Zdravka Mamića na nedavnoj je Skupštini izglasala nepovjerenje članu Uprave Krešimiru Antoliću, no Izvršni odbor to nije potvrdio. Danas je uslijedio nastavak priče. Zdravko Mamić održao je press konferenciju za medije koju je najavio ovim riječima:

To je tragedija

Obračun se, sigurno, nastavlja. Nogometna, ali i šira javnost čekala je što će Mamić danas reći... A o čemu je sve govorio na press konferenciji saznajte u nastavku:

- Sve vas skupa pozdravljam, jako ste mi falili - poručio je na početku Zdravko Mamić.

- Posebno pozdravljam sve zaposlenike, moju braću i sestre iz Dinama. Hvala i reprezentaciji koja je moj život u izgnanstvu činila podnošljivijim. To što su napravili je čudo. Zašto sam ja ovdje? Koji god medij otvorite, spominje se moje ime. Nisam dio nikakve grupacije, osim one GNK Dinamo. Ja nemam već 7 godina nikakvu funkciju u klubu. Postoji Uprava kluba i neka rade svoj posao. Ja ne donosim nikakve odluke. Svi govore: Mamić ovo, Mamić ono... Međutim, da se ne bi lagali, kako sam bio savjetnik do nekog vremena, a brat trener do prije godinu i po, Dinamo je naš život. Ima u Dinamu sportski sektor koji vode sportsku politiku Dinama. Čitav grad ljudi se brine o Dinamu. Ti ljudi donose odluke i to je službena politika kluba. Sad imamo situaciju u kojoj su se neki ljudi zaigrali. A ja ću reći koji su to ljudi - istaknuo je Mamić.

- Konkretno, to je Krešimir Antolić. On je policajac koji je eliminiran iz njihovih redova, a mi smo tu zmiju stavili u Dinamova njedra. Ta zmija je na svoj način infiltrirala svoju hobotnicu. To su njegov brat koji ima srednju školu, a sad je direktor poduzeća Plavi korner i vrši usluge ugostiteljstva. Doveo je još tri policajca koji nisu kvalificirani za posao koji obavljaju - nastavio je Mamić.

- Naravno, iskoristio je lukavštinu da su mu dvije članice žene, a one su u inostranstvu jer se ne mogu nositi s njim. To je tragedija. Zaveo je mog drugog oca, predsjednika Mirka Barišića. Bili smo porodica. To je potvrdio i Mourinho kojeg smo deklasirali. Predsjedniče, niste zaslužili da u dubokoj starosti destabilizirate Dinamo iz kojeg će ispasti ozbiljni problemi. Maknite se od tih ljudi. Vi ste časni gospodin, a ovo oko vas su pijavice. Jedan od glavnih huškača je Željko Marković, vlasnik Ban Toursa. To je podmukli siledžija koji mi se ne javlja, ali dolazi na Skupštinu i dijeli Hrvate. Napravio je 94 miliona kuna prometa. Taj čovjek od jutra do mraka manipulira i prijeti ljudima. S HNS-om je napravio 300 miliona kuna...