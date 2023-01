Eriksen: Svi smo tužni zbog Ronalda, ali sada osjećamo da sistem funkcionira

Mančester junajted je upisao dvije pobjede u nastavku sezone, nakon Svjetskog prvenstva 2022. u Kataru. Nakon 2:0 protiv Barnlija u Liga kupu, jučer su "Crveni đavoli" s 3:0 pobijedili Notingem Forest u 17. kolu Premijeršipa. Dobra atmosfera na Old Trafordu navela je sve u i oko kluba da zaborave na Kristijana Ronalda (Cristiano), čiji su skandali obilježili prvi dio sezone. Portugalca ipak nije zaboravio Kristijan Eriksen (Christian Eriksen), koji je s poštovanjem pričao o CR7.

No, kada Danac priča o aktualnoj situaciji u Junajtedu jasno se između redova osjeti činjenica da je svima u svlačionici laknulo što nema više kamena spoticanja.

- Sada smo u dobroj situaciji. Početak sezone je bio dosta drukčiji i teži za nas. U nekim utakmicama smo previše griješili, ali mislim da smo se od tada posložili te da gradimo pravu ekipu. Osjeti se to u grupi, osjećamo da sistem funkcionira, a to je nešto u što morate vjerovati i mislim da to i radimo. Atmosfera je dobra, puno igrača se vratilo sa Svjetskog prvenstva i uklopilo u ekipu, a definitivno pomaže i pobjeđivanje u utakmicama, zaključio je Eriksen.